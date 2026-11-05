Міністерство Ізраїлю заявило про смертоносніші атаки на синагоги — Jerusalem Post

Міністерство у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом Ізраїлю попередило про підвищений ризик фізичних нападів на синагоги та їхніх відвідувачів у різних країнах світу. Як повідомляє Jerusalem Post, у звіті відомства зазначено, що загрози зберігаються навіть там, де кількість неправдивих погроз і дистанційних переслідувань зменшилася.

У документі йдеться, що мішенню дедалі частіше стають не лише будівлі синагог, а й повсякденне релігійне життя: дорога на богослужіння, зібрання громади та можливість безпечно їх відвідувати. Серед поширених способів атак названо підпали, коктейлі Молотова, стрілянину по синагогах і спроби прорвати охоронні периметри автомобілями.

Менше погроз, більше атак зі зброєю

У США кількість повідомлень про замінування синагог зменшилася з 1009 у 2023 році до 59 у 2025-му. Водночас звіт вказує на зростання смертоносності антисемітських нападів із використанням вогнепальної та запалювальної зброї проти єврейських установ і вірян.

Загальна кількість антисемітських інцидентів у США у 2025 році скоротилася на 33% — до 6274. Водночас було зафіксовано 32 атаки із застосуванням смертоносної зброї, тоді як у 2024 році їх було 23. Автори звіту наголошують, що рівень загрози слід оцінювати не лише за кількістю інцидентів, а й за потенційною небезпекою для життя людей.

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Інциденти у Британії та Канаді

У Великій Британії в 2025 році зареєстрували рекордні 227 інцидентів, пов’язаних із синагогами. У 50 випадках мішенню були люди, які прямували на богослужіння або поверталися з них. У звіті також згадано громаду Shaarei Torah у Торонто, яка за охоплений документом період десять разів зазнавала нападів, зокрема вандалізму та підпалів.

Міністерство у звіті заявило про ймовірну причетність терористичних мереж і державних акторів, зокрема Ірану, до вербування місцевих кримінальних елементів. За даними документа, розслідування та оцінки інцидентів у Монреалі, Торонто й Сіднеї вивчали схему, за якою місцевим злочинцям нібито платили за напади й підпали, щоб приховати причетність замовників.

Генеральний директор міністерства Аві Коен-Скалі закликав уряди та правоохоронні органи посилити захист єврейських установ, запобігати антисемітським інцидентам і притягати винних до відповідальності.

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