Міністерство праці США 17 листопада запропонувало посилити правила програми постійної трудової сертифікації PERM, яку більшість роботодавців проходять перед тим, як спонсорувати іноземному працівникові грін-карту. Як повідомляє Fortune, компаніям можуть подовжити період пошуку кандидатів серед американських працівників і заборонити подавати заяви на такі самі або подібні посади протягом двох років після звільнення американських працівників.

Більше перевірок для роботодавців

За чинною процедурою роботодавець має отримати сертифікацію Міністерства праці, яка підтверджує, що на конкретну посаду немає достатньої кількості кваліфікованих і доступних працівників у США. Сертифікація також має засвідчити, що працевлаштування іноземця не погіршить оплату й умови праці американських працівників.

Запропоновані зміни передбачають щонайменше 90 днів для розміщення оголошень про вакансії, додаткові вимоги до документації та звітності, а також скасування деяких адміністративних винятків. Стандартну перевірку ринку праці планують поширити й на професії, які раніше могли бути звільнені від неї через дефіцит кадрів, зокрема на медсестер і науковців із винятковими здібностями.

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Міністр праці Кіт Сондерлінг заявив, що зміни мають забезпечити американським працівникам пріоритет у висококваліфікованих і високооплачуваних вакансіях. У 2025 фінансовому році відомство отримало 117 849 заяв за програмою PERM — на 22,4% менше, ніж роком раніше.

Заяви Трампа та попередні обмеження

8 листопада президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі 60 Minutes сказав, що його імміграційна політика могла бути надто жорсткою. Водночас він високо оцінив свою політику закриття кордону та заявив, що адміністрація також виводила з країни людей, які мали роботу, але незаконно в’їхали до США.

Трамп раніше також говорив про потребу США в іноземних фахівцях, пояснюючи це браком певних навичок серед американських працівників. У травні Служба громадянства та імміграції США видала меморандум, який наголошує, що зміна статусу на постійне проживання є дискреційним рішенням, а не автоматичним правом. Коментарі до пропозиції Міністерства праці прийматимуть до 19 січня 2027 року.

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