Міністерство представило сорт рису Хуалянь 27, стійкий до пірикуляріозу — Taipei Times

Міністерство сільського господарства представило новий сорт рису Хуалянь 27, стійкий до пірикуляріозу рису та високих температур. Як повідомляє Taipei Times, міністерство також порівняло текстуру нового рису з японським сортом Цуяхіме.

Схрещування двох сортів

Хуалянська окружна станція сільськогосподарських досліджень і дорадництва, що входить до структури міністерства, вивела сорт після багаторічних досліджень. Фахівці схрестили Тайкен №16, який походить із повіту Хуалянь, із японським сортом Косіхікарі.

За словами директора станції Ян Дацзі, польові випробування в повітах Їлань, Хуалянь і Тайдун засвідчили високу стійкість Хуалянь 27 до спеки та пірикуляріозу, а також його виробничий потенціал. Він додав, що сорт має більші зерна, низьку крейдяність і придатний для звичайного та органічного землеробства.

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Показники якості та врожайності

Ян Дацзі заявив, що завдяки стійкості до ламання під час шліфування Хуалянь 27 може легше відповідати стандартам якості рису CNS Grade 2. Сорт, за його словами, придатний для основних страв, суші, приправленого та змішаного рису.

Вага тисячі шліфованих зерен Хуалянь 27 становить 21,3 грама, тоді як у Тайкен №16 вона дорівнює 19,4 грама, а у Косіхікарі — 19 грамів. Одразу після приготування показник смакових властивостей нового рису становив 85,5 бала, проти 84 балів у Тайкен №16 та 82,8 бала у Косіхікарі.

Після 12 годин зберігання у термопосудині показник Хуалянь 27 становив 83,5 бала. Для Тайкен №16 цей показник дорівнював 82 балам, а для Косіхікарі — 79,8 бала. За даними станції, середня врожайність нового сорту становить 6368 кг з гектара — на 13,5% більше, ніж 5612 кг з гектара у Тайкен №16 за однакових умов вирощування. Загальна площа посівів Хуалянь 27 становить 40 гектарів.

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