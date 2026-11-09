Міністерство внутрішніх справ представило бюджет на 2027 рік, у якому передбачено 70 млн євро на спорудження 460 одиниць доступного житла на державній землі в округах Нікосія, Лімасол, Ларнака та Пафос. Будівельні роботи планують розпочати у грудні 2027 року, а завершити у квітні 2031-го, повідомляє Cyprus Mail.

Міністр внутрішніх справ Константінос Іоанну, представляючи бюджет у парламенті, назвав його дорожньою картою для сучасної, ефективної та орієнтованої на людей держави. Загальні видатки міністерства у 2027 році мають становити 780 млн євро, а прогнозовані доходи — 246 млн євро. На проєкти розвитку передбачено 263 млн євро, або 33% загального бюджету.

Житлові та дорожні проєкти

Серед інших житлових програм міністерство назвало Rent-Renovate, забезпечення житлом студентів і схему Build to Rent. За словами Іоанну, цифровізація процедур дала змогу видати близько 3 тисяч дозволів для індивідуальних і двоквартирних будинків упродовж 40 днів, а також понад 1,4 тисячі дозволів для будівель до 20 квартир упродовж 80 днів.

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На програму Ktizo для біженців у 2027 році планують спрямувати 16 млн євро, тоді як цього року на неї виділили 11 млн євро. Також на 2027 рік заплановано дорожні роботи в районі Цері в Нікосії, на прибережній дорозі між Ларнакою та Декелією, сполученні Дерінея—Сотіра та другій об’їзній дорозі Лімасола.

Цивільний захист і критика опозиції

На цивільний захист передбачено 17,8 млн євро. Уряд планує запровадити національний механізм цивільного захисту для координації відповідних відомств і оновити систему раннього попередження CY-Alert.

Депутат від Akel Нікос Кеттіірос розкритикував бюджетні плани, зокрема через скорочення видатків на житлові субсидії для переміщених осіб. Він також заявив, що від запуску Ktizo у 2023 році було здано лише одну будівлю з 19 запланованих. За наведеними в матеріалі даними, 43 із 358 житлових будинків для біженців на територіях під контролем уряду мають серйозні конструктивні проблеми, а їхній ремонт визнали фінансово недоцільним.

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