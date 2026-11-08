Міністр Бангладеш заявив про запит Індії щодо екстрадиції Хасіни — The Hindu

У Бангладеш міністр юстиції Мд Асадуззаман заявив, що Дакка надіслала індійській владі запит про екстрадицію колишньої, усунутої з посади прем’єр-міністерки Шейх Хасіни.

Заява міністра

Як повідомляє The Hindu з посиланням на місцеві медіа, міністр юстиції назвав Хасіну засудженою злочинницею.

Заяву він зробив після відкриття навчального семінару в Дакці у неділю, 8 листопада 2026 року. На заході міністр відповідав на запитання журналістів.

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Правові кроки

За словами Асадуззамана, уряд уживає всіх необхідних правових заходів для повернення Хасіни з Індії до Бангладеш. Він додав, що влада діятиме відповідно до належної правової процедури.

Індійський уряд раніше підтверджував, що отримував запити Бангладеш щодо екстрадиції Хасіни. Водночас індійська влада досі не оголошувала жодного рішення про її передання Бангладеш.

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