Міністр Бен-Гвір заявив про шантаж глави поліції генпрокуроркою — Jerusalem Post

В Ізраїлі міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара нібито шантажує генерального інспектора поліції Денні Леві та чинить на нього тиск. Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції 103FM, повідомляє Jerusalem Post.

Заяви про тиск на поліцію

За словами Бен-Гвіра, Леві нібито змінив свою позицію під впливом генеральної прокурорки. Міністр стверджував, що Бахарав-Міара тисне на очільника поліції під час зустрічей і має кілька важелів впливу на нього.

Як можливий засіб такого тиску Бен-Гвір згадав твердження про ймовірні порушення правил будівництва, пов’язані з будинком Леві. Він також закликав звернути увагу на роль керівника підрозділу комунікацій поліції Аріє Дорона. Бен-Гвір заявив, що якби знав про такі порушення, то порадив би главі поліції не допускати їх. Дорон відмовився коментувати ці висловлювання.

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Суперечка навколо матеріалів про вибори

Бен-Гвір також різко розкритикував голову Управління розслідувань і розвідки поліції генерал-майора Боаза Балета. Це сталося на тлі повідомлень, що Балет заборонив передавати ШАБАКу, ізраїльській службі безпеки, матеріали розслідування щодо доброчесності виборів.

Міністр звинуватив Балета в нібито приховуванні справ і заявив, що той не мав втручатися в розслідування, яким займався Мані Біньямін. Окремо Бен-Гвір послався на твердження Зіні про переказ 100 млн шекелів, заявив про підозри щодо можливого зв’язку цих коштів із Катаром і про ймовірні спроби втручання у вибори. Він також стверджував, що у в’язницях передавали матеріали Об’єднаному списку.

Під час інтерв’ю Бен-Гвір прокоментував високу явку виборців, які підтримали арабські партії. Він назвав версію про те, що це був протест проти його політики на посаді міністра національної безпеки, підтвердженням свого впливу.

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