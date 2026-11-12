Міністр Естонії назвав зміну запису про етнічність не загрозою безпеці — ERR News

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що зміна жителями імені або запису про етнічну належність із російської на естонську в реєстрі населення сама собою не становить ризику для безпеки. Про це ERR News повідомило за підсумками обговорення в парламенті Естонії.

Питання порушили в парламенті

Депутат парламенту від EKRE та колишній міністр внутрішніх справ Март Хельме заявив про помітне зростання кількості випадків, коли етнічні росіяни в повіті Іда-Вірумаа змінюють імена. За його словами, такі зміни часто супроводжуються коригуванням зазначеної в реєстрі етнічної належності на естонську.

Хельме запитав, чи веде Міністерство внутрішніх справ окрему статистику щодо таких змін і чи відомо відомству, ким є люди, які вносять ці дані: громадянами Росії, особами без громадянства або громадянами Естонії неестонського походження. Він також висловив припущення, що такі записи можуть створити хибне враження про участь етнічних естонців у внутрішньополітичних заворушеннях.

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Окремої статистики немає

Таро відповів, що міністерство не збирає окремої статистики про такі зміни, оскільки раніше не вважало це проблемою. Він зазначив, що причинами можуть бути змішане походження людини, помилка в попередньому записі або бажання уточнити дані, внесені батьками, після досягнення повноліття.

На думку міністра, якщо така тенденція справді існує, вона радше свідчить про прагнення людей повніше інтегруватися в естонське суспільство. Він також послався на опитування, замовлене Канцелярією уряду: належність до естонського суспільства вважають важливою 88% усіх жителів країни та 82% жителів іншого етнічного походження.

За даними Statistics Estonia, частка етнічних естонців серед населення повіту Іда-Вірумаа зросла з 18,5% у 2022 році до 20,9%, тобто на 2,4 відсоткового пункта. Статистичне відомство повідомило, що з 2022 року кількість людей, які змінили етнічну належність із російської на естонську, була у п’ять разів більшою за кількість тих, хто змінив запис з естонської на російську.

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