Міністр фінансів Бессент анонсував діалог США і Китаю про ШІ — The Hindu

У Нью-Йорку, США, міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати та Китай мають співпрацювати для зменшення ризиків штучного інтелекту, водночас не маючи ілюзій щодо розбіжностей і конкуренції між двома країнами. Він сказав, що Вашингтон прагне будувати конструктивні відносини з Пекіном на засадах балансу й взаємності, повідомляє The Hindu.

Діалог про суперінтелект

Бессент має наступного тижня поїхати до Китаю на третю цього року зустріч президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори заплановані у Шеньчжені на полях саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 18–19 листопада.

За словами міністра, зустріч має просунути новий двосторонній діалог щодо «суперінтелекту» — терміна, який використовує адміністрація Трампа. Його метою є захист від спільних ризиків та запобігання непорозумінням між системами двох держав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сторони також планують обмінюватися практиками оцінювання й тестування передових моделей до їхнього випуску та зберігати людський контроль над технологією. США і Китай домовилися створити прямий канал для взаємного сповіщення про серйозні інциденти.

Конкуренція та торгівля

Бессент наголосив, що інтереси США та Китаю не завжди збігатимуться, як і підходи до розв’язання викликів. Водночас він заявив про потребу поєднати конкуренцію з відповідальністю лідерства у міру розвитку суперінтелекту.

Окремо міністр згадав домовленості попередніх самітів Трампа і Сі Цзіньпіна: створення Торгової ради для визначення взаємних тарифних скорочень щодо нечутливих товарів на $30 млрд у кожному напрямку та обіцянку Китаю купувати американську сільськогосподарську продукцію. Подібна Інвестиційна рада має обговорювати доступ американських компаній до китайського ринку та більшу передбачуваність для китайських компаній. Бессент повторив, що торговельний дефіцит США у відносинах із Китаєм залишається джерелом напруження, але мета Вашингтона полягає у зниженні ризиків, а не у розриві торговельних зв’язків.

Читай нас у