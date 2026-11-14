Міністр фінансів Клінгбайль захистив поєднання посад у СДПН — Der Spiegel

У Потсдамі, Німеччина, міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль заявив, що знову балотуватиметься на посаду голови Соціал-демократичної партії Німеччини, попри критику з боку однопартійців. Як повідомляє Der Spiegel, політик відкинув закиди щодо поєднання партійної посади з роботою в уряді.

Аргумент Клінгбайля

За словами Клінгбайля, для нього важлива тісна координація між СДПН як партією та її представниками в уряді. Він додав, що дотримувався такого підходу, коли був генеральним секретарем і головою партії.

Клінгбайль наголосив, що СДПН має діяти узгоджено й не допускати появи різних таборів у кадрових питаннях. Під час дискусії приблизно зі 120 членами бранденбурзького осередку СДПН у Потсдамі йому, за словами генерального секретаря Курта Фішера, поставили до п'яти критичних запитань щодо кадрового питання.

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Ініціативи в СДПН

Кілька об'єднань у СДПН, за даними Der Spiegel, підтримали пропозицію до партійного з'їзду в січні. У ній вимагають, щоб за нинішніх умов посаду федерального голови партії не поєднували з міністерською посадою у федеральному уряді.

Молодіжна організація СДПН Jusos подала подібну пропозицію, закликавши розділити урядові та партійні посади. Клінгбайль повідомив, що президія партії має ухвалити рішення і подати кадрову пропозицію не пізніше 16 грудня.

Бербель Бас 12 жовтня оголосила про відставку з посад голови СДПН та міністерки праці. Нове керівництво соціал-демократи планують обрати на партійному з'їзді в січні.

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