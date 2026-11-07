Міністр фінансів Перу пообіцяв виплатити поліції затримані надбавки — The Rio Times

Міністр економіки і фінансів Перу Ельмер Куба заявив, що поліцейські, які служать у районах дії режиму надзвичайного стану, отримають затримані надбавки за ризик для життя. Як повідомляє The Rio Times, посадовець зазначив, що кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом.

Надбавка для поліцейських у зонах надзвичайного стану

Йдеться про Bonificación por Alto Riesgo a la Vida — щомісячну надбавку для офіцерів і молодшого складу Національної поліції Перу, які служать у зонах надзвичайного стану. Її розмір може сягати 2150 перуанських солей на місяць, або близько 625 доларів США за курсом, наведеним виданням.

Куба сказав в інтерв'ю перуанській радіостанції й телеканалу, що виплати безсумнівно здійснять, оскільки їх передбачено в державному бюджеті. Водночас він не назвав конкретної дати, коли поліцейські отримають кошти.

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МВС повідомило про нестачу коштів

Міністр внутрішніх справ Сесар Астудільйо 5 листопада також заявив, що надбавки буде виплачено. За його словами, Міністерство внутрішніх справ співпрацює з Міністерством економіки і фінансів, щоб забезпечити фінансування, однак наразі саме відомство не має для цього коштів.

Астудільйо пояснив, що повернені кошти вже спрямували на зарплати, зобов'язання наприкінці року та добові виплати працівникам. Посадовці не оприлюднили кількості поліцейських, яким належать виплати, загальної суми заборгованості та джерела бюджетного фінансування.

У 2023 році Міністерство економіки і фінансів Перу вже фінансувало такі надбавки через бюджетний трансфер. Згідно з Верховним декретом 090-2023-EF, на це спрямували 43,5 млн солей. Нового декрету або дати виплат за нинішньою заборгованістю поки не оголошували.

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