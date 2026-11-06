Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір провели телефонну розмову з віцепрем’єром КНР Хе Ліфеном напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Сторони завершують підготовку до переговорів, які мають відбутися цього місяця, повідомляє South China Morning Post.

Вимоги США щодо домовленостей

За повідомленням Міністерства фінансів США, Бессент наголосив на необхідності повного й негайного виконання Китаєм зобов’язань, узятих у Пусані. Він також висловив занепокоєння останніми діями Пекіна та зазначив, що подальший прогрес залежатиме від конкретних результатів виконання домовленостей.

Американське відомство не уточнило, які саме дії Китаю стали предметом занепокоєння. Раніше Вашингтон порушував питання експорту рідкоземельних металів і закликав Пекін пришвидшити погодження поставок цих стратегічних мінералів.

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Торговельне перемир’я

Бессент і Хе Ліфен востаннє зустрічалися перед державним візитом Сі Цзіньпіна до Вашингтона у вересні. Тоді вони домовилися продовжити на два місяці торговельну угоду, досягнуту в Південній Кореї, — до 10 січня 2027 року. Її початковий однорічний термін мав завершитися 10 листопада 2026 року.

Угода, досягнута в Пусані в жовтні 2025 року, передбачала зниження США мит на частину китайського імпорту та призупинення додаткових торговельних обмежень. Китай зі свого боку призупинив частину експортних обмежень на рідкоземельні метали, погодився купувати американські соєві боби та обмежувати експорт хімікатів, що використовуються для виготовлення фентанілу.

Напередодні Міністерство комерції КНР заявило, що готове розширювати закупівлі американської сільськогосподарської продукції за умови реалізації домовленостей про взаємне скорочення мит на товари вартістю 30 млрд доларів США з кожного боку. Зустріч Трампа і Сі в межах саміту АТЕС у Шеньчжені має стати їхніми третіми особистими переговорами цього року.

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