Міністр Гессену запропонував заборонити протести Gen Z — Deutsche Welle

У Німеччині міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек запропонував заборонити подальші протести Gen Z після заворушень, що сталися після демонстрацій 31 жовтня. Як повідомляє Deutsche Welle, у Франкфурті після акції відбулися вуличні сутички, унаслідок яких постраждали понад 100 поліцейських, один із них — тяжко. Також було пошкоджено та пограбовано крамниці. Ситуація загострилася також у Кельні, Гамбурзі та Берліні.

Пропозиція щодо заборони акцій

Коментуючи акції, заплановані на 20 листопада, Позек заявив, що право на зібрання є цінним, однак суспільний спокій не менш важливий. За його словами, під час демонстрацій відбувалися масштабні напади на поліцію, а організатори не контролювали зібрання.

Організатори протестів відкинули ці звинувачення та одразу відмежувалися від насильства. До заворушень десятки тисяч молодих людей вийшли на переважно мирні демонстрації по всій країні. Ініціатива Gen Z regelt закликала учасників говорити про побоювання щодо майбутнього, вимагати кращих можливостей для освіти, доступного житла та активніших дій у сфері клімату.

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Суперечка про відповідальність

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що мирні демонстрації ввечері були захоплені насильницькими лівими групами та мігрантськими хуліганами. Канцлер Фрідріх Мерц підтримав оцінку міністра, пославшись на спостереження слідчих органів і екстрених служб, що працювали на місці.

Водночас міністр оборони Борис Пісторіус розкритикував формулювання про мігрантські групи. Він поставив питання, чи стосується воно також громадян Німеччини, чиї родини живуть у країні вже в третьому поколінні. Уповноважена федерального уряду з питань інтеграції Наталі Павлік наголосила, що узагальнення щодо людей із міграційним походженням є надто спрощеним підходом, хоча винних у насильстві мають покарати.

Міністерка у справах сім'ї та освіти Карін Прін заявила, що необхідно досліджувати причини насильницької поведінки, не розпалюючи ворожнечу. За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, міграційне походження мають близько 31% населення країни, а у Франкфурті цей показник перевищує 50%.

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