Міністр Японії пообіцяв сприяти відновленню об’єктів у Тібі — The Japan Times

Аграрний міністр Японії Арата Такебе відвідав місто Наріта в префектурі Тіба, де оглянув сільськогосподарські угіддя та насосні станції, пошкоджені тайфуном Дуджуан. Цей тайфун, 25-й названий шторм року, вдарив у вересні, повідомляє The Japan Times.

Огляд постраждалих районів

Під час поїздки в неділю Такебе зустрівся з губернатором префектури Тіба Тосіхіто Кумагаєм та іншими посадовцями. Після огляду постраждалих об’єктів міністр заявив, що докладе всіх зусиль для їхнього відновлення, аби місцеві фермерські господарства могли нормально працювати наступного року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Кумагая, Такебе зазначив, що центральний уряд відновлюватиме насосні станції та інші об’єкти, які зазнали значних пошкоджень.

Наслідки руйнування дамби

Міністр також згадав господарство з вирощування вугрів, яке залишилося без електроенергії після руйнування дамби на озері Інба. Озеро розташоване в Наріті та кількох інших муніципалітетах префектури Тіба. Такебе наголосив, що наслідки стихійного лиха ще не подолано, і додав, що хотів відвідати постраждалі райони якомога швидше після вступу на посаду раніше цього місяця.

Читай нас у