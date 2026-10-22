Міністр юстиції Нассар просить передати справу Судовій раді — Asharq Al-Awsat

У Лівані міністр юстиції Адель Нассар звернувся до уряду з пропозицією передати до Судової ради справу про вилучену партію вибухівки, яку пов’язують з угрупованням «Хезболла». Він назвав транспортування та зберігання великої кількості вибухових речовин порушенням національної безпеки, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Розслідування та передання справи

За словами Нассара, розслідування триває та розширюється, а політичний тиск не має впливати на роботу судової влади. Міністр заявив, що порушував питання передання справи на попередньому засіданні уряду, а згодом подав до генерального секретаріату кабінету міністрів запит щодо внесення цього питання до порядку денного засідання в четвер.

Нассар наголосив, що передання справи Судовій раді має юридичні, а не політичні підстави. Паралельно з поточним розслідуванням уряд має розглянути адміністративно-судову процедуру передання справи. Якщо кабінет міністрів схвалить це рішення, військова юстиція передасть матеріали Судовій раді, яка розглядає справи, пов’язані з безпекою держави.

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Призначення вибухівки ще встановлюють

Міністр заявив, що слідство має встановити призначення вибухівки. Він вказав на ризики перевезення великих обсягів таких речовин і їхнього зберігання в населених районах. За його словами, слідчі розглядають підозри щодо можливого використання вибухівки для вбивств або вибухів усередині країни, однак її остаточне призначення ще не встановили.

Ще одним можливим варіантом Нассар назвав використання вибухівки у воєнних операціях, пославшись на заяви «Хезболли» про її призначення для боротьби з Ізраїлем. На його думку, як можливі внутрішні напади, так і воєнні операції поза межами державних структур можуть становити загрозу національній безпеці. Представники, близькі до «Хезболли», критикували ідею передання справи, однак міністр заявив, що її слід розглядати винятково на правових підставах.

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