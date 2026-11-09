Міністр юстиції Журек заявив про докази у справі нападу в Кракові — Interia

У Кракові, Польща, слідчі мають докази, які, за словами міністра юстиції та генерального прокурора Вальдемара Журека, дають глибше уявлення про обставини нападу. Він також заявив, що з дуже високою ймовірністю 24-річний нападник діяв сам. За даними Interia, чоловік помер у лікарні в понеділок уранці.

Мотиви нападу ще встановлюють

Журек в ефірі TVP Info наголосив, що говорити про мотиви нападника поки передчасно. За його словами, слідство перевіряє, чи могли причиною бути сімейні проблеми або інші обставини. Міністр не став розкривати матеріали провадження, однак повідомив про наявність доказів, які допомагають прояснити справу.

Правоохоронці досліджують предмети, знайдені в автомобілі нападника, зокрема зброю та боєприпаси, а також речі, які він мав удома. Вони перевіряють його телефонні й інтернет-контакти, щоб встановити, чи були пов’язані зі справою інші люди або організації.

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Кваліфікація справи та розслідування

Прокуратура кваліфікувала напад у Кракові як злочин терористичного характеру. Журек назвав таку кваліфікацію єдино можливою. Він заявив, що нападник після вбивства батьків і сестри зібрав значну кількість зброї та боєприпасів і вирушив до Кракова з метою вчинити масове вбивство.

За словами Журека, нападник та його батько мали дозволи загалом на 11 одиниць вогнепальної зброї. Водночас міністр зазначив, що поки неможливо остаточно встановити, яка зброя законно належала 24-річному чоловікові, а яка — його батькові.

Прокурор Національної прокуратури Ерик Стасєляк повідомив, що смерть нападника не припиняє розслідування. У понеділок мали розпочатися розтини тіл шести жертв нападу в Кракові та трьох людей, убитих в Островці-Свентокшиському.

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