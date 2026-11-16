Міністр культури Чехії Ото Клемпір вважає, що переговори про зміну фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо слід призупинити, доки депутати не розпочнуть обговорення Європейського акта про свободу медіа. Про це 16 листопада повідомило Radio Prague International.

Відеозустріч із єврокомісаром

Позицію міністра Міністерство культури Чехії оприлюднило у Facebook після відеозустрічі Клемпіра з єврокомісаром Майклом Макгратом, яка відбулася в понеділок. Основною темою відеорозмови був захист незалежності суспільних медіа.

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Умови фінансування реформи

За словами Клемпіра, Макграт наголосив, що суспільні медіа відіграють ключову роль у демократичних державах. Він також зазначив, що будь-яка реформа має гарантувати належне, стабільне, стале та передбачуване фінансування.

Єврокомісар окремо звернув увагу на важливість належних консультацій і ґрунтовного законодавчого процесу під час підготовки таких змін.

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