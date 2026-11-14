Міністр клімату Пакистану відвідає Індію на заході ШОС — The Hindu

Міністр клімату Пакистану Мусадік Масуд Малік представлятиме країну на Діалозі цивілізацій Шанхайської організації співробітництва у Нью-Делі, Індія, з 20 до 22 листопада 2026 року. Про це заявило Міністерство закордонних справ Пакистану. За даними The Hindu, це буде перший візит пакистанського міністра до Індії більш ніж за три роки.

Діалог цивілізацій ШОС

У пакистанському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що уряд країни залишається відданим сприянню діалогу між цивілізаціями та розвитку контактів між людьми в межах формату ШОС. Малік має представляти Пакистан на заході, який відбудеться у столиці Індії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній візит

Попередній візит пакистанського посадовця такого рівня до Індії відбувся у травні 2023 року. Тодішній міністр закордонних справ Пакистану Білавал Бхутто Зардарі прибув до Гоа для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС. The Hindu називає цю поїздку останнім візитом пакистанського посадовця високого рівня до Індії.

Читай нас у