Міністр Клінгбайль спрямовує мільярди з BImA на бюджетні прогалини — Der Spiegel

У Німеччині міністр фінансів Ларс Клінгбайль спрямовує мільярдні суми з Федерального агентства з управління нерухомістю (BImA) на покриття прогалин бюджету. Про це повідомляє Der Spiegel. Матеріал опублікували 9 листопада 2026 року.

Кошти BImA для бюджету

За оцінкою видання, це відбувається на тлі дефіциту житла. BImA через таке фінансове рішення не зможе в достатньому обсязі ремонтувати квартири або будувати нові. У матеріалі агентство названо федеральною установою, пов’язаною з нерухомістю.

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Обіцянки щодо житла

Уряд Німеччини водночас обіцяє боротися з дефіцитом житла, пише Der Spiegel. Видання вказує на суперечність між цією обіцянкою та спрямуванням мільярдних сум із BImA до бюджету. За даними журналу, обмеження фінансових можливостей агентства позначається на ремонті наявного житла й спорудженні нового. Авторами матеріалу є Геннінг Яурніг і Геральд Трауфеттер.

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