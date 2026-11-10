Міністр Косіняк-Камиш заявив про згоду Пентагону на бази США в Польщі — RMF24

У Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Пентагон дав зелене світло для постійних американських баз у країні. Він повідомив про це на пресконференції після зустрічі з главою Пентагону.

Зустріч із главою Пентагону

За даними RMF24, зустріч відбулася 10 листопада. У повідомленні видання наведено слова міністра про зелене світло з боку Пентагону для постійних баз США в Польщі.

Оцінка візиту

Косіняк-Камиш назвав цей візит переломним. RMF24 не навело інших деталей цих домовленостей.

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У короткій публікації не вказано формату баз, строків їх появи, можливого розташування чи змісту домовленостей. Видання повідомило, що додаткова інформація з’явиться згодом.

Інформацію про зелене світло Пентагону RMF24 подало як заяву польського міністра на пресконференції. Джерело не наводить окремих коментарів американської сторони та не описує перебігу переговорів.

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