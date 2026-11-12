Міністр Курум закликав до справедливішої кліматичної системи — Anadolu Agency

Міністр довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум на кліматичному саміті COP31 в Анталії закликав створити справедливішу міжнародну кліматичну систему. Вона, за його словами, має поважати право країн, що розвиваються, на розвиток, спрощувати для вразливих держав доступ до фінансування і технологій та забезпечувати вигоди від зеленого переходу для всіх. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Виступаючи на відкритті сегмента високого рівня саміту лідерів COP31, Курум заявив, що Туреччина готова сприяти досягненню такого консенсусу. Він наголосив, що кліматична політика та національні інтереси не суперечать одне одному: енергоефективність посилює енергетичну безпеку, інвестиції у водні ресурси — продовольчу, а чисті технології створюють можливості для промисловості й зайнятості.

Три пріоритети COP31

Курум назвав трьома ключовими напрямами роботи COP31 інвестиції, фінансування та стійкість до кліматичних ризиків. Першим він визначив перетворення національних кліматичних цілей на інвестиційні програми й відображення відповідних зобов’язань у національних бюджетах.

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Другим пріоритетом міністр назвав фактичний доступ до кліматичного фінансування, а не лише фінансові обіцянки. За його словами, проєкти нерідко роками очікують на кошти, а надмірне боргове навантаження на країни послаблює спроможність реагувати на виклики. Курум зазначив, що ініціатива Climate Implementation Bridge має поєднувати національні плани з проєктами, фінансуванням, технологіями та експертизою.

Стійкість міст та інфраструктури

Третім напрямом Курум назвав включення стійкості до кліматичних ризиків у національну політику розвитку. Йдеться про підготовку міст, водних ресурсів, аграрних систем і критичної інфраструктури до майбутніх загроз. Він також заявив про готовність Туреччини ділитися досвідом відбудови районів, що постраждали від землетрусів 2023 року.

Курум зазначив, що середня глобальна температура у 2024 році в річному вимірі перевищила доіндустріальний рівень на 1,5°C, а кліматичні лиха стають частішими. Він закликав учасників саміту перетворити Анталію на символ переходу від кліматичних зобов’язань до їх практичного виконання.

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