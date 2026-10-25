Міністр Лінь закликав Європу співпрацювати з Тайванем у ШІ та дронах — Taipei Times

Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун у Тайбеї закликав Тайвань та Європу формувати надійні ланцюги постачання у сферах штучного інтелекту і безпілотників. На його думку, тісніша співпраця здатна зміцнити економічну та національну безпеку, повідомляє Taipei Times.

На відкритті щорічної конференції Formosa Club, що об’єднує парламентарів з Європи, які підтримують Тайвань, Лінь заявив, що тайванські напівпровідникова галузь, виробництво серверів для ШІ та індустрія дронів доповнюють європейський досвід у точному виробництві й промислових технологіях.

Ланцюги постачання критичних технологій

За словами міністра, такі галузі потребують надійних партнерів, оскільки безпосередньо стосуються національної безпеки та критичної інфраструктури. Він також сказав, що Тайвань розбудовує повний ланцюг постачання дронів — від обладнання і критично важливих компонентів до стандартів кібербезпеки.

Як приклад промислової кооперації Лінь згадав запропонований технологічний парк у Польщі, який планує Тайванська асоціація виробників електричної та електронної техніки. Проєкт має зосередитися на центрах обробки даних для ШІ, розумних містах та електромобілях.

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Заклик до інституційної співпраці

Лінь заявив, що війна Російської Федерації — держави-агресора — проти України продемонструвала, як надмірна економічна залежність може стати інструментом примусу. Він також закликав держави-однодумці спільно протидіяти транснаціональним репресіям, звинувативши Китай у використанні внутрішнього законодавства для поширення своєї юрисдикції за кордон і загроз свободі слова.

Голова групи дружби з Тайванем у Європейському парламенті Міхаель Галер, який головував на конференції, виступив за те, щоб парламентська підтримка Тайваню перетворювалася на ширшу інституційну співпрацю на урядовому рівні. Він підтримав механізми для двосторонніх інвестицій і заявив, що Європа може поглиблювати практичну взаємодію з Тайванем, зберігаючи власну політику одного Китаю.

Міністерство закордонних справ Тайваню та Formosa Club, заснований у 2019 році, планують у вівторок провести форум про співпрацю Тайваню та Європи у технологіях ШІ й дронів.

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