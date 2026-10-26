Міністр Маккензі відвідував Blu Label під час продажу Ticketpro — Daily Maverick

Міністр спорту, мистецтв і культури ПАР Гейтон Маккензі кілька разів відвідував головний офіс технологічної групи Blu Label у Сендтоні, Йоганнесбург, у період завершення продажу її квиткового бізнесу Ticketpro. Про це повідомляє Daily Maverick.

За даними видання, Маккензі бував у приміщенні Blu Label протягом 2025 року, а також у квітні 2026 року. Blu Label заявила, що угоду з продажу Ticketpro уклали у травні після несподіваної пропозиції від консорціуму, що належить жінкам і працює у межах програми розширення економічних можливостей темношкірого населення.

Зв’язки нового керівництва Ticketpro

Раніше Daily Maverick писав, що нові власники Ticketpro мають тісні зв’язки з Маккензі та його партією «Патріотичний альянс». Посаду генеральної директорки Ticketpro обійняла Баканг Летоко, колишня керівниця апарату міністра.

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Угода викликала запитання, оскільки Ticketpro є ексклюзивним постачальником квиткових послуг для Cricket South Africa та Південноафриканської футбольної асоціації. Обидві організації перебувають у сфері нагляду Маккензі. Співрозмовники видання в галузі також висловлювали занепокоєння, що Ticketpro може отримати вигоду від майбутніх спортивних заходів, за проведення яких активно виступають Маккензі та його міністерство.

Позиція міністра та компанії

Маккензі визнав, що відвідував офіс Blu Label, однак не пояснив конкретних причин цих візитів. Його речник заявив, що брати Бретт і Марк Леві, які заснували та керують Blu Label, є давніми друзями міністра. За його словами, Маккензі познайомився з ними приблизно у 2007 році, коли його запросили до Blu Label як мотиваційного спікера.

Речник також підтвердив, що Летоко щонайменше раз була разом із міністром в офісі Blu Label. Він зазначив, що її присутність там не є незвичною з огляду на її нову посаду в Ticketpro. Blu Label у відповідь на запитання видання заявила, що вже надала відповіді на всі обґрунтовані комерційні запитання і більше нічого додати не має.

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