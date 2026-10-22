Міністр міжнародних відносин Ламола розкритикував Машабу за слова про Машела — TimesLIVE

У ПАР міністр міжнародних відносин і співробітництва Рональд Ламола розкритикував лідера партії ActionSA Германа Машабу через його видалений допис про вшанування пам’яті колишнього президента Мозамбіку Самори Машела. Ламола заявив, що коментарі політика є вкрай тривожними та відображають політику, яку просувають Машаба і його партія, повідомляє TimesLIVE.

Суперечка після церемонії в Мбузіні

Заява міністра пролунала після його участі в церемонії до 40-х роковин загибелі Машела, яка відбулася в понеділок у меморіалі Самори Машела в Мбузіні, провінція Мпумаланга. Ламола наголосив, що Машел загинув у ПАР після зустрічі в Лусаці, присвяченої визволенню пригноблених людей у Південній Африці та інших країнах.

За словами міністра, жителі ПАР мають визнавати жертви сусідніх держав у боротьбі проти апартеїду. Він зазначив, що ціну свободи заплатили не лише південноафриканці, а й сусідні країни, зокрема Мозамбік.

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Видалений допис Машаби

Машаба відреагував на відео з дочкою колишнього президента Жозіною Машел, яка говорила про необхідність зберігати спадщину батька. У дописі політик заявив, що Самора Машел був президентом Мозамбіку, а не ПАР, і що його жертви слід ушановувати в Мозамбіку. Згодом цей допис було видалено.

Самора Машел, один із лідерів визвольної боротьби та перший президент незалежного Мозамбіку, загинув 19 жовтня 1986 року в авіакатастрофі в горах Лебомбо поблизу Мбузіні, неподалік кордонів ПАР із Мозамбіком та Есватіні. Разом із ним загинули ще 34 людини, серед яких були кубинські лікарі та посли Замбії й тодішнього Заїру. Меморіал на місці катастрофи відкрив Нельсон Мандела у 1999 році.

У церемонії в Мбузіні взяли участь президент Мозамбіку Даніел Шапу, перша леді Гуета Шапу, вдова Самори Машела Граса Машел, ті, хто вижив після катастрофи, та родини загиблих.

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