Міністр МВС Пакистану Накві запропонував референдум про нові провінції — Dawn

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві в Лахорі запропонував провести референдум, щоб з’ясувати ставлення громадян до створення нових провінцій або адміністративних одиниць. Як повідомляє Dawn, посадовець вважає, що такий крок міг би остаточно врегулювати тривалу дискусію про зміну адміністративного устрою країни.

Пропозиція щодо референдуму

Накві заявив, що, за даними більшості опитувань, створення нових провінцій могло б поліпшити управління. На його думку, якщо громадяни підтримають цю ідею на референдумі, влада має перейти до її реалізації. Водночас міністр запевнив, що жодних рішень не ухвалюватимуть без консультацій із політичними партіями.

За словами Накві, партії мають різні позиції щодо адміністративної реформи, а противники створення нових провінцій мають запропонувати альтернативні варіанти. Раніше він неодноразово виступав за формування нових адміністративних одиниць, заявляючи, що чинна система управління країною потребує перезавантаження.

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Позиції політиків і заяви про корупцію

Голова PPP Білавал Бхутто-Зардарі раніше закликав до політичного перезавантаження та співпраці між владою й опозицією на тлі економічної кризи. Накві сказав, що його підхід загалом близький до позиції Бхутто-Зардарі, однак він пропонує ширше перезавантаження. PPP водночас рішуче виступає проти створення нових провінцій у Сінді.

Міністр оборони Хаваджа Асіф, зі свого боку, заявляв, що в Пакистані могло б бути до 12 провінцій, якщо формувати їх за адміністративним, а не мовним, етнічним чи політичним принципом. Він пов’язував потребу в менших адміністративних одиницях зі зростанням населення та необхідністю ефективніше надавати державні послуги.

Також Накві визнав поширеність корупції в країні, коментуючи звинувачення федерального міністра Чаудрі Саліка Хуссейна щодо ситуації в Пенджабі. Окремо він відкинув чутки про можливу закулісну домовленість щодо засновника PTI Імрана Хана, заявивши, що той і члени його родини можуть отримати лише той судовий захист, який нададуть суди відповідно до їхніх законних прав.

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