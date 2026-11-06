Міністр Накацука хоче прискорити запуск безпілотного транспорту в Японії — The Japan Times

Міністр регуляторної реформи Японії Хіроші Накацука заявив, що прагне зробити технології безпілотного керування та сервіси райдхейлінгу доступнішими. Він хоче прискорити розгортання автономного транспорту через зняття різних регуляторних обмежень і збір даних, повідомляє The Japan Times.

Розвиток автономного транспорту

Накацука повідомив про ці наміри в інтерв’ю в Токіо. Він також порушив питання райдхейлінгу — послуг, за яких звичайні водії перевозять пасажирів за плату на власних автомобілях.

За словами міністра, зміни в системі часто викликають спротив. Найбільшим викликом він назвав забезпечення достатнього обсягу транспортних послуг. Японський уряд планує створити профільну панель для обговорення цього питання.

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Робота в уряді та політика щодо дітей

Накацука обійняв посаду після кадрових змін у кабінеті міністрів у вересні. Він став першим членом уряду від Партії інновацій Японії, яка є коаліційним партнером правлячої Ліберально-демократичної партії.

Міністр заявив, що через рік після укладення коаліційної угоди співпраця двох політичних сил перейшла на новий етап, оскільки поширилася на рівень уряду. Накацука також сказав, що його партія, створена для проведення реформ, має сприяти змінам без впливу усталених інтересів.

Окрім регуляторної реформи, Накацука відповідає за політику щодо дітей. Він висловив намір поліпшити умови для конфіденційних пологів, коли жінка розкриває свою особу лише медичному закладу. Серед проблем він назвав недостатню післяпологову підтримку матерів та необхідність гарантувати дітям право знати своє походження. Правлячі партії вивчають відповідні системи інших країн і обговорюють пов’язані з такими пологами питання, а уряд розгляне потребу в законодавчій базі.

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