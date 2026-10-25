Міністр Накві пообіцяв не рубати дерева в парку Ісламабада — Dawn

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві заявив, що під час запланованої модернізації парку F-9, або парку Фатіми Джинни, в Ісламабаді не вирубають жодного дерева. Він також пообіцяв, що на території не зводитимуть нових бетонних споруд.

Про це Накві повідомив у соцмережі X, реагуючи на відео жителя столиці, який закликав у разі розвитку парку висаджувати більше зелені замість будівництва бетонних об’єктів. Як повідомляє Dawn, міністр назвав парк особливим місцем для мешканців Ісламабада.

Заплановані зміни

За словами Накві, оновлення передбачає краще освітлення, облаштування озера, кав’ярень і поліпшених пішохідних доріжок. Також у парку планують висадити тисячі нових дерев. Метою він назвав перетворення F-9 на зеленіший, безпечніший і комфортніший простір для родин та відвідувачів.

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Раніше Накві просив підготувати комплексний план перетворення F-9 за зразком лондонського Гайд-парку. Він також працював із Управлінням розвитку столиці Пакистану над покращенням рекреаційних зон Ісламабада.

Попередні суперечки щодо вирубки

Проєкти забудови й розвитку в Ісламабаді раніше викликали занепокоєння мешканців через вирубування дерев та розчищення земель. На початку 2026 року масштабне видалення дерев щонайменше у трьох районах столичної території, зокрема поблизу Шакарпаріана, спричинило громадську критику.

Управління розвитку столиці тоді заявляло, що прибирали лише паперові шовковиці, пилок яких викликав алергію. У 2024 році Верховний суд Пакистану заборонив управлінню вирубувати дерева в парку F-9. У відповідь відомство повідомляло суду, що вирубало близько 7 тисяч паперових шовковиць через алергію, яку вони нібито спричиняли.

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