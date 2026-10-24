Міністр Накві звернеться до прем’єра через брак кадрів у NCCIA — Dawn

У Пакистані федеральний міністр внутрішніх справ Мохсін Накві заявив, що звернеться до прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа через гостру нестачу працівників у новоствореному Національному агентстві з розслідування кіберзлочинів (NCCIA). Про це він сказав журналістам у штаб-квартирі агентства в Лахорі, повідомляє Dawn.

Тисячі справ на одного слідчого

За словами Накві, NCCIA не справляється з навантаженням через «серйозну нестачу слідчих» на тлі зростання кількості заяв про кіберзлочини. Він зазначив, що тисячі справ потребують розгляду, а щодо частини з них рішення слід ухвалювати протягом кількох днів, а не тижнів чи місяців.

Міністр навів умовний приклад: якщо одному слідчому доручити від 3 тис. до 4 тис. справ, ефективно працювати буде неможливо. За його словами, у таких справах фігурують операції на суми від 10 тис. до кількох мільйонів рупій.

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61 співробітник на провінцію

Накві повідомив, що в провінції Пенджаб, населення якої становить близько 140 млн людей, NCCIA має лише 61 співробітника. Він також сказав, що влада розвиває співпрацю з іншими країнами та щодня контактує з посольствами у справах, пов’язаних із кіберзлочинністю.

Окремо міністр закликав провести загальнонаціональну інформаційну кампанію для захисту жінок і дівчат від онлайн-шантажу. За його словами, скарги на шантаж дівчат є одними з найпоширеніших, а в окремих випадках потерпілі передавали особисті фотографії іншим людям, після чого їх шантажували.

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