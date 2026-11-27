Міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Сьорд Сьордсма заявив під час парламентських дебатів, що країна не дозволить США диктувати їй умови щодо експорту обладнання для виробництва чипів до Китаю. Йдеться про законопроєкт США, який може обмежити діяльність нідерландської компанії ASML на китайському ринку.

Обмеження для ASML

Як повідомляє Anadolu Agency, Сьордсма назвав це питанням національного інтересу Нідерландів. За даними нідерландського суспільного мовника NOS, міністр заявив, що запропоновані в межах MATCH Act обмеження заходять «дуже, дуже далеко».

Законопроєкт може надати Вашингтону повноваження визначати, яке обладнання для виготовлення мікросхем інші країни можуть постачати до Китаю. Також він може заборонити ASML обслуговувати установки, які компанія вже продала китайським клієнтам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Координація з ЄС

За даними NOS, Китай забезпечує приблизно 30% доходів ASML. Уряд Нідерландів лобіює проти законопроєкту, а Сьордсма минулого літа відвідував Вашингтон, щоб відстоювати інтереси компанії.

Міністр також зазначив, що ініціатива може мати наслідки для всього Європейського Союзу. Нідерландський уряд працює з Брюсселем і готується до можливого ухвалення документа Конгресом США.

Читай нас у