У Нігерії державний міністр з питань нафтових ресурсів і газу Екперікпе Екпо заявив, що федеральна, штатна та місцева влада об’єднають свої сили для забезпечення переконливої перемоги партії All Progressives Congress (APC) на виборах 2027 року у штаті Аква-Ібом. Про це повідомляє Premium Times.

Екпо зробив заяву на політичному мітингу в районі місцевого самоврядування Етім-Екпо, де представив кандидата APC до Законодавчих зборів штату Аква-Ібом. Він сказав учасникам, що виборчий округ до парламенту штату, федеральний і сенаторський округи, а також увесь штат мають дати APC результат «100 зі 100».

Заява міністра

Посадовець наголосив, що говорить як федеральний міністр, і заявив про намір поєднати «федеральну міць» із можливостями влади штату та місцевого самоврядування. Він не пояснив, що саме має на увазі під таким об’єднанням і яким чином його планують здійснити.

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Речник міністра Луї Іба не відповів на запит Premium Times щодо значення цієї заяви. Видання зазначає, що повідомлення у WhatsApp він прочитав, однак не відреагував на нього, як і на подальше нагадування та телефонний дзвінок.

Попередні заяви

У вересні представник APC в Аква-Ібомі та старший адвокат Нігерії Еммануель Еноідаем заявляв, що депутата Палати представників Клемента Джимбо знову оберуть у 2027 році «подобається це комусь чи ні». Джимбо представляє федеральний виборчий округ Абак/Етім-Екпо/Іка.

Згодом Еноідаем сказав виданню, що звертався передусім до членів APC, які, на його думку, мають підтримувати кандидатів своєї партії. Водночас він визнав право виборців вільно обирати кандидатів. Premium Times зазначає, що Екпо прямо не погрожував насильством, але його слова порушили питання щодо нейтральності державних інституцій напередодні виборів.

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