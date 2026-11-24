Міністр цифровізації Німеччини Карстен Вільдбергер заявив у Берліні, що для переходу європейського бізнесу TikTok під контроль європейських інвесторів недостатньо придбати лише платформу. За його словами, до Європи мають перейти також технології, які забезпечують її роботу.

Не лише платформа

Як повідомляє Politico Europe, Вільдбергер назвав ініціативу цікавою, однак наголосив: необхідно з’ясувати, що саме Європа зможе отримати в межах потенційної угоди. Він зазначив, що йдеться не тільки про доступ до сервісу, а й про технологічні можливості, що стоять за ним.

На думку міністра, до Європи мають перейти технології, пов’язані з рекламою, аналізом даних і користувацьким досвідом. Він поставив під сумнів доцільність купівлі платформи, якщо ці ключові технологічні процеси залишаться поза межами Європи.

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Плани інвесторів і правові питання

Вільдбергер зазначив, що материнська компанія TikTok, яка базується в Пекіні, ByteDance спершу має погодитися на угоду з європейськими інвесторами. Після цього сторонам потрібно буде визначити, які частини платформи та її технологій можуть бути передані. Водночас він не виключив європейського рішення, якщо технологічний трансфер буде можливим і знайдуться приватні інвестори.

Минулої п’ятниці Ваймер у Брюсселі заявив, що вже обговорює з європейськими інвесторами придбання контрольного пакета європейського бізнесу TikTok. За його словами, група інвесторів готова вкласти від 25 до 30 млрд євро. Німеччина та Австрія обґрунтували цю ініціативу занепокоєнням щодо впливу платформи на європейську демократію.

Механізм реалізації такого плану залишається незрозумілим. Критики вказують, що правових підстав для примусового продажу європейського бізнесу TikTok наразі немає, а офіс Ваймера не представив конкретного плану. Представник TikTok назвав ініціативу безпідставною та заявив, що платформа вже підпадає під дію європейських правил, зокрема Акта про цифрові послуги та Загального регламенту ЄС про захист даних.

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