Міністр оборони Асіф підтримав створення до 12 провінцій у Пакистані — Dawn

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф підтримав ідею створення в країні до 12 провінцій, наголосивши, що нові адміністративні одиниці не слід формувати за мовною, етнічною чи політичною ознакою. Про це повідомляє Dawn.

Аргумент про доступність влади

У коментарі Geo News Асіф заявив, що дискусія про нові провінції триває вже два місяці. На його думку, зростання населення Пакистану потребує менших адміністративних одиниць, які зможуть ефективніше надавати державні послуги.

Міністр вважає, що ухвалення рішень не має зосереджуватися лише у провінційних столицях — Лахорі, Карачі, Кветті та Пешаварі. Він також закликав передати більше повноважень і фінансових ресурсів місцевим органам влади, оскільки кошти федерального уряду, за його словами, переважно залишаються під контролем провінційних адміністрацій.

Асіф заявив, що органи місцевого самоврядування, які мають отримувати ці ресурси, досі залежать від провінційної влади у питаннях фінансування та повноважень. Він закликав політиків переглянути ставлення до розподілу влади, зазначивши, що публічні представники отримують свої повноваження від громадян.

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Повідомлення про конституційні зміни

Заява міністра пролунала на тлі повідомлень про можливий поділ Пакистану на 12 провінцій через потенційну 28-му поправку до конституції. За даними медіа, також розглядають проведення загальнонаціонального референдуму.

За цими повідомленнями, Пенджаб можуть поділити на чотири провінції, Хайбер-Пахтунхву та Белуджистан — на три кожну, а Сінд — на дві. Асіф згадав історичну схему One Unit, за якої провінції Західного Пакистану раніше об'єднали в одну адміністративну одиницю, а згодом цю систему скасували.

Вимога партії MQM-P

Тим часом партія «Муттахіда Каумі Мувмент — Пакистан» (MQM-P) на зустрічі в Карачі знову вимагала створити нові адміністративні одиниці в Сінді. Керівництво партії заявило, що це необхідно для передання повноважень і ресурсів на місцевий рівень та забезпечення базових муніципальних послуг.

Очільник MQM-P і федеральний міністр Халід Макбул Сіддікі назвав серед пріоритетів партії припинення позбавлення міського Сінду, створення нових адміністративних одиниць і перемогу на майбутніх місцевих виборах.

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