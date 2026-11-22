Міністр оборони Австралії Річард Марлз відкинув застереження Бюджетного управління Конгресу США щодо можливого додаткового навантаження на американські верфі через постачання Австралії атомних підводних човнів у межах партнерства AUKUS. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Звіт про виробничі можливості

У звіті, оприлюдненому в п'ятницю, Бюджетне управління Конгресу США зазначило, що постачання атомних підводних човнів Австралії може посилити тиск на американські суднобудівні підприємства, які вже стикаються з виробничими труднощами. Відомство вказало, що нарощування виробництва для заміни підводних човнів, проданих Австралії, збільшить виклики для ВМС США та верфей.

Марлз заявив, що очікує появи подібних звітів упродовж наступного десятиліття, але це не викликає в нього занепокоєння. За його словами, реалізація AUKUS триває.

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Фінансування AUKUS і дата-центри

Безпекове партнерство AUKUS, створене у 2021 році Австралією, США та Великою Британією, передбачає співпрацю над розробленням атомних підводних човнів для Королівського військово-морського флоту Австралії. Велика Британія пообіцяла спрямувати на проєкт 4 млрд фунтів стерлінгів, США — 17,5 млрд доларів, а Австралія зобов'язалася виділити понад 30 млрд австралійських доларів.

Окремо Марлз применшив значення попереджень президента США Дональда Трампа про можливі значні податки для американських компаній у сфері штучного інтелекту, які будуватимуть дата-центри за кордоном. Австралійський міністр заявив, що розвиток такої інфраструктури в Австралії також відповідатиме безпековим інтересам США, оскільки концентрація всієї інфраструктури в одній країні створює вразливість.

Австралія цього тижня підписала очолювану США угоду про виявлення вразливих ланцюгів постачання та захист чутливих технологій штучного інтелекту від крадіжок і зовнішнього втручання. За словами Марлза, угода також заохочує розбудову дата-центрів поза межами США.

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