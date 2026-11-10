Міністр оборони Гегсет назвав війну з Іраном необхідною — The Hill

Міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу в Пентагоні 10 листопада заявив, що вважає війну з Іраном необхідною, попри її непопулярність. Він також відреагував на критику віцепрезидента Джей Ді Венса, який раніше пов’язав війну зі значними втратами Республіканської партії на проміжних виборах.

Як повідомляє The Hill, Гегсет сказав, що не має наміру обмінюватися звинуваченнями з Венсом, якого назвав важливим членом команди. За його словами, політика не є його головним завданням: він зосереджений на роботі оборонного відомства та готовності військових.

Позиція щодо війни

Гегсет підтримав позицію президента Дональда Трампа, який заявляв, що розпочав би війну з Іраном знову, навіть за умови її непопулярності. Очільник Пентагону сказав, що це було зроблено, аби Іран не отримав ядерної зброї. Він також послався на оцінку держсекретаря Марко Рубіо, за якою цей крок міг бути непопулярним, але необхідним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спроба імпічменту

Брифінг Гегсета став першим у Пентагоні за 189 днів і відбувся після того, як конгресмен-республіканець Томас Мессі 9 листопада представив вісім статей імпічменту проти нього. Мессі звинуватив главу оборонного відомства у порушенні Конституції та інших законів під час військових операцій США в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському регіоні.

Гегсет назвав ініціативу фарсом і трюком, не згадуючи Мессі на ім’я. Він порівняв її з двома процедурами імпічменту проти Трампа під час його першого президентського терміну. Трамп згодом у Truth Social похвалив Гегсета за захист від ініціативи Мессі. Очікувалося, що того ж дня члени Палати представників розглянуть процедурний крок, який мав визначити, чи просуватимуться вісім статей імпічменту далі.

Читай нас у