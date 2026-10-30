Міністр оборони Японії Коїдзумі пообіцяв зберегти оборонний курс — The Japan Times

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі під час розширеної зустрічі міністрів оборони АСЕАН на філіппінському острові Себу заявив, що Токіо не відмовиться від політики виключно оборонного характеру. Він виступив на тлі звинувачень Китаю в тому, що Японія прискорює ремілітаризацію. Про це повідомляє The Japan Times.

Перегляд безпекових документів

Коїдзумі сказав, що Японія до кінця року перегляне три ключові документи у сфері безпеки, зокрема Стратегію національної безпеки. За його словами, зміни мають посилити спроможність країни захищатися та сприяти безпеці регіону.

Міністр наголосив, що Японія й надалі дотримуватиметься курсу миролюбної держави, верховенства права, прозорості та поваги до суверенітету. Він також зазначив, що для збереження оборонної політики країні необхідно зміцнювати можливості стримування загроз.

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Японське Міністерство оборони визначає цей підхід так: сила може застосовуватися лише у разі нападу, у мінімально необхідному для самооборони обсязі, а країна має володіти лише мінімально потрібними для самооборони спроможностями.

Суперечка з Пекіном

Оборонний курс Японії останніми роками став предметом дискусій через розвиток потенціалу контрудару, який передбачає можливість ураження баз противника, а також через розгляд перегляду трьох неядерних принципів. На саміті Коїдзумі також згадав квітневі зміни правил експорту оборонної продукції, що відкрили шлях до передачі летальної зброї.

Китайське Міністерство оборони того ж дня засудило посилення японської військової присутності на південно-західних островах і заявило про прискорення ремілітаризації Японії. Коїдзумі раніше відкидав такі закиди, наголошуючи на миролюбній репутації Японії та заявляючи, що її не похитнуть дезінформація й маніпулювання інформацією.

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