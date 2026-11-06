Міністр оборони Японії Коїдзумі зустрівся з командувачем USFK — Korea Herald
Командувач Сил США у Кореї генерал Ксав’є Брюнсон зустрівся в Токіо, Японія, з міністром оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. Сторони обговорили оборонну співпрацю союзників і країн-однодумців задля миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Korea Herald.
Зустріч у Токіо
За інформацією Міністерства оборони Японії, Брюнсон здійснив візит ввічливості до японського міністра оборони. Окрім Сил США у Кореї, він очолює Командування ООН та Командування об’єднаних сил Південної Кореї і США.
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У зустрічі також взяли участь посол США в Японії Джордж Гласс і начальник Об’єднаного штабу Сил самооборони Японії генерал Хіроакі Учікура. Японське оборонне відомство повідомило про зустріч в офіційному акаунті в соціальній мережі X.
Оборонна взаємодія
Учасники зустрічі підтвердили важливість подальшого зміцнення оборонної співпраці між союзниками та країнами-однодумцями в Індо-Тихоокеанському регіоні. Міністерство оборони Японії не надало додаткових деталей дискусії, зокрема не уточнило, чи порушували на зустрічі питання Північної Кореї або тристоронньої безпекової співпраці Японії, США та Південної Кореї.