Міністр оборони Ірану заявив про посилення армії — Anadolu Agency

Міністр оборони Ірану Мехрдад Ахлагі Кетабчі заявив, що країна швидко посилює бойові можливості своїх збройних сил, аби бути здатною реагувати без географічних обмежень. За його словами, Тегеран рішуче працює над розвитком «розумних» бойових спроможностей збройних сил.

Заява міністра оборони

Ахлагі Кетабчі сказав, що модернізація відбувається відповідно до вказівок верховного лідера Моджтаби Хаменеї. Він також заявив, що Іран не буде захоплений зненацька та не зупиниться під тиском, а на будь-яку атаку, за його словами, буде надано належну, рішучу й ефективну відповідь.

Міністр додав, що Іран не відмовиться від наукового й технологічного розвитку через погрози або тиск. Про його заяви повідомляє Anadolu Agency.

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Посередництво щодо переговорів

Заяви прозвучали на тлі посередницьких зусиль Катару та Пакистану, спрямованих на відновлення переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Агентство також повідомляє про прогрес у непрямих переговорах у Досі. Сторони прагнуть досягти домовленостей щодо іранської ядерної програми, послаблення санкцій та безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.

У матеріалі також зазначається, що напруженість у регіоні зберігається після атак США та Ізраїлю на Іран 28 лютого і подальшої відповіді Тегерана в регіоні. Попри дипломатичні зусилля та меморандум, підписаний Вашингтоном і Тегераном у червні, напруженість щодо безпекових домовленостей і навігації через Ормузьку протоку зберігалася.

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