Міністр оборони Ізраїлю Кац: місію щодо Ірану не завершено — Asharq Al-Awsat

В Ізраїлі міністр оборони Ісраель Кац заявив, що місія країни щодо Ірану ще не завершена. Він зробив цю заяву 8 листопада, у неділю, під час церемонії, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заява міністра

Кац сказав, що Іран намагається відновити зусилля для отримання ядерної зброї. За його словами, ці зусилля відбуваються поряд з іншими діями, які він назвав серйозними та такими, що створюють реальну небезпеку для Держави Ізраїль.

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Позиція Ірану

Видання зазначає, що Кац повторив звинувачення на адресу Тегерана щодо прагнення отримати ядерну зброю. Іран протягом тривалого часу заперечує намір створити таку зброю. Отже, твердження про спроби відновити ядерні зусилля у матеріалі наведено як позицію ізраїльського міністра. У джерелі не наведено додаткових доказів на підтвердження оцінки Каца або окремої реакції іранської сторони на його виступ.

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