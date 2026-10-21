Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що будь-який запуск ракет або безпілотників у бік Ізраїлю призведе до ударів по південних передмістях Бейрута в Лівані. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про розширення окупації

Кац також заявив, що Ізраїль може розширити окупацію в напрямку районів Набатії та Літані, якщо ліванське угруповання «Хезболла» долучиться до атаки Ірану. За його словами, жителів будь-яких новозахоплених територій евакуюють, а самі райони назавжди включать до того, що Ізраїль називає своєю зоною безпеки в Лівані.

Міністр також заявив, що Ізраїль не виводитиме війська з півдня Лівану, доки «Хезболлу» не роззброять по всій країні.

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Руйнування та переговори у США

Кац заявив, що ізраїльські сили зруйнували понад 60 ліванських сіл, у яких налічувалося 23 тисячі будинків. Він стверджує, що ці населені пункти використовувалися «Хезболлою» у військових цілях. Також він заявив, що Ізраїль створив на території Лівану зону безпеки площею 700 квадратних кілометрів і перемістив приблизно 200 тисяч жителів.

Його заяви пролунали під час переговорів військових делегацій Лівану та Ізраїлю за посередництва США у штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі, штат Флорида. 26 червня Ліван та Ізраїль підписали підтриману США рамкову угоду, яка передбачала поступове виведення ізраїльських військ із ліванської території, розгортання ліванської армії та роззброєння «Хезболли».

За даними агентства, з 2 березня Ізраїль здійснює атаки на Ліван, унаслідок яких тисячі людей загинули або зазнали поранень, а понад 1,5 мільйона жителів були змушені залишити домівки. Попри рамкову угоду, Ізраїль продовжував атаки на півдні Лівану та утримує ліванські території, зокрема райони, які контролює десятиліттями, а також території, захоплені під час пізніших воєн і військових операцій.

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