Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 26 листопада пригрозив розпочати нову військову операцію в секторі Гази, яка, за його словами, передбачатиме переміщення на південь близько 1 млн палестинців. Про це він написав у соцмережі X.

Кац стверджує, що ізраїльська армія зруйнувала 70% сектору Гази та контролює ці райони, зокрема Філадельфійський коридор уздовж кордону Гази з Єгиптом. Контроль ХАМАС над рештою території він назвав ілюзією та заявив, що угруповання має добровільно скласти зброю відповідно до плану президента США Дональда Трампа щодо роззброєння Гази або зіткнутися з діями ізраїльської армії.

Запланована операція

За словами Каца, операція «Колісниці Гедеона II» передбачатиме ще одне переміщення 1 млн жителів Гази на південь і розчищення району за моделлю Рафаха та Бейт-Хануна. Він також заявив, що для людей, які захочуть виїхати з Гази, нібито створять умови для організованої еміграції, а необхідна організаційна інфраструктура вже існує.

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Кац також пригрозив голові політичного бюро ХАМАС Халілю аль-Хайї, який перебуває за межами палестинських територій. За даними джерела, аль-Хайя пережив ізраїльську атаку в Досі у 2025 році.

Загибель посадовця в Дейр-ель-Балаху

Міністр заявив, що ізраїльська армія вбила Халеда Абу Наду, якого він назвав відповідальним за економічний та освітній напрями ХАМАС у Газі, а також ще одного високопоставленого представника угруповання. Місцеві джерела та очевидці повідомили Anadolu Agency, що 56-річний Халед Махмуд Абу Нада, заступник міністра освіти в Газі, загинув разом із 49-річною дружиною Абір Мохаммед Абу Надою внаслідок ізраїльського авіаудару по квартирі в житловому будинку в Дейр-ель-Балаху.

За даними Міністерства охорони здоров’я, після набуття чинності угодою про припинення вогню в жовтні 2025 року внаслідок ізраїльських атак у Газі загинули щонайменше 1 679 палестинців, ще 6 100 дістали поранення. Від початку війни у жовтні 2023 року, за цими даними, загинули понад 74 тис. палестинців, а понад 176 тис. були поранені.

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