Міністр оборони Коідзумі їде на саміт АСЕАН на Філіппінах — The Japan Times

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коідзумі від середи до п’ятниці перебуватиме на Філіппінах для участі в розширеній зустрічі міністрів оборони АСЕАН. Він планує провести двосторонні переговори з колегами зі США, Філіппін і Південної Кореї, повідомляє The Japan Times.

Невизначеність щодо китайської делегації

Зустріч Коідзумі з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем наразі не підтверджена. Японський міністр заявив, що його відомство ще не з’ясувало, чи братиме глава китайського оборонного відомства участь у саміті. Коідзумі наголосив, що Японія «завжди відкрита до діалогу» та готова відверто обговорити різні питання й занепокоєння, якщо Дун Цзюнь прибуде на захід.

У понеділок МЗС Китаю не повідомило, чи направить Пекін на зустріч високопосадовця або делегацію. Речник відомства Го Цзякунь заявив, що формат ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus має сприяти діалогу, зміцненню довіри та співпраці між країнами регіону. Він також висловився проти спроб використовувати цей майданчик для «власної вигоди», «підпорядкувати АСЕАН» або створювати проблеми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безпекові суперечності

На полях торішнього саміту Коідзумі та Дун Цзюнь уже проводили переговори, що тривали близько 50 хвилин. Тоді японський міністр назвав питання безпеки найскладнішою складовою відносин Японії та Китаю й висловив серйозне занепокоєння посиленням військової активності Китаю у Східнокитайському морі та Тихому океані.

Коідзумі також порушував питання дій китайських державних суден поблизу контрольованих Японією островів Сенкаку, на які претендує і Китай, називаючи їх Дяоюйдао. Він наголошував на важливості миру та стабільності в Тайванській протоці.

Читай нас у