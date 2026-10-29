Міністр оборони Марлз заявив про тиск КНР у регіоні — Channel NewsAsia

У місті Себу на Філіппінах міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що нарощування Китаєм звичайного військового потенціалу створює умови тиску в Південно-Східній Азії. Він закликав союзників і партнерів поглиблювати взаємодію у сфері безпеки, повідомляє Channel NewsAsia.

Заява на зустрічі міністрів оборони

Марлз виступив 29 жовтня на полях зустрічі міністрів оборони країн Південно-Східної Азії. За його словами, Китай здійснює найбільше у світі нарощування звичайного військового потенціалу від завершення Другої світової війни, водночас Пекін не пояснює причин таких дій.

Австралійський міністр додав, що дедалі наполегливіша поведінка Китаю створює виклики для Канберри. Він наголосив на важливості збереження чинного порядку, заснованого на правилах, оскільки саме правила, за його словами, дають середнім державам на кшталт Австралії можливість діяти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Координація Австралії, США, Японії та Філіппін

Марлз також повідомив про зустріч із представниками неформальної оборонної та безпекової групи Squad, до якої входять Австралія, Японія, США та Філіппіни. Учасники домовилися посилити координацію оборонної політики.

Китай направляє сотні суден берегової охорони, військово-морських та інших суден для патрулювання спірних районів Південно-Китайського моря, на більшу частину якого претендує Пекін. Згідно з міжнародним рішенням, позиція Китаю щодо цих претензій не має юридичних підстав. Філіппіни, близький безпековий партнер Австралії, роками протистоять Китаю в цьому морі. Раніше цього місяця Маніла заявила, що у вересні присутність китайських військових і берегової охорони у спірних районах майже подвоїлася.

Читай нас у