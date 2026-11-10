Міністр оборони Пісторіус обережний щодо вступу Німеччини до GCAP — The Japan Times

У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус обережно оцінює можливе приєднання країни до Global Combat Air Program — спільної японсько-британсько-італійської програми розробки винищувача нового покоління. Про це The Japan Times повідомляє з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Різні позиції в уряді

Позиція Пісторіуса відрізняється від підходу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який позитивно ставиться до участі країни у GCAP.

Як пише Handelsblatt, дехто вважає, що Японія, Велика Британія та Італія розглядають Німеччину передусім як фінансового учасника проєкту, а не рівноправного партнера.

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Варіант співпраці зі Швецією

На цьому тлі Федеральне міністерство оборони Німеччини та оборонна промисловість країни, за даними газети, просувають подібний формат співпраці зі Швецією. Німецький уряд розглядає цей варіант паралельно з GCAP. Також німецька сторона, як повідомляється, має питання до однієї з британських компаній-учасниць програми.

В інтерв’ю німецьким медіа, оприлюдненому в суботу, Пісторіус наголосив на потребі перевірити, чи не призведе участь Німеччини у GCAP до затримки розробки винищувача, неприйнятної для залучених країн. За його словами, Німеччина має визначитися з подальшим напрямом до березня наступного року.

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