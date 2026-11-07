Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш очікує аналізу співпраці з Palantir — RMF24

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що переговори з американською компанією Palantir Technologies тривають уже кілька місяців, а всі питання співпраці аналізують військові. Він сказав, що очікує завершення цього аналізу, повідомляє RMF24.

Позиція міністра

Косіняк-Камиш наголосив, що співпраця Польщі з Palantir не є новою. За його словами, програмне забезпечення компанії використовують, зокрема, штаб-квартира НАТО, Україна та більшість армій, які мають можливість застосовувати системи штучного інтелекту.

Міністр також заявив про значний лобізм навколо технологій штучного інтелекту. Він додав, що підписував угоду про співпрацю з Palantir, на підставі якої переговори веде Командування компонента Військ оборони кіберпростору Польщі.

Вимоги активістів

Напередодні депутати Францішек Стерчевський від «Громадянської коаліції», Дарія Госек-Попьолек від «Лівиці» та Мацей Конечний від партії «Разом» разом з активістами порушили питання безпеки даних польської армії, до яких Palantir потенційно міг би отримати доступ.

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Ініціатори кампанії «Наші дані» анонсували протест у Варшаві. Вони вимагають призупинити підписання угоди між компанією та Міністерством оборони до проведення ретельного й публічного аудиту.

Перебіг співпраці

Співпраця польського Міноборони з Palantir розпочалася з підписання меморандуму в грудні 2024 року. У жовтні 2025 року міністр підписав із компанією лист про наміри щодо взаємодії у сферах штучного інтелекту, інформаційних технологій і кібербезпеки. У ньому згадується розроблена Palantir система Maven Smart System Poland та намір сторін вивчити можливість її впровадження.

За даними, оприлюдненими TVN24, меморандум 2024 року передбачав практичне тестування технічних рішень, обмін інформацією, навчання та вправи. Критики Palantir звертають увагу на ризики для приватності, непрозорість роботи компанії та можливість профілювання людей за їхньою цифровою активністю.

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