Міністр оборони США Гегсет відкинув спроби імпічменту — South China Morning Post

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що не відступить під тиском ініціатив щодо його імпічменту після того, як демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом на проміжних виборах у США. У відео, оприлюдненому Пентагоном у четвер, він назвав такі ініціативи політичним театром і заявив, що вони не матимуть успіху.

Ініціатива щодо імпічменту

Як повідомляє South China Morning Post, Гегсет мав на увазі конгресмена-республіканця від Кентуккі Томаса Мессі. Той закликав провести голосування щодо імпічменту глави Пентагону одразу після відновлення роботи Конгресу по завершенні проміжних виборів.

Раніше цього року Мессі не брав участі у виборах до Палати представників: замість нього кандидатом висунули політика, якого підтримав президент Дональд Трамп. У своєму зверненні Гегсет заявив, що невдоволений і переможений конгресмен разом із союзниками-демократами подає законопроєкти щодо його імпічменту.

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Глава Пентагону стверджував, що його опоненти намагаються знищувати політичних суперників, оскільки їхня політика, за його словами, не працює. Він також порівняв ініціативи щодо себе з попередніми спробами оголосити імпічмент Трампу та заявив, що вони не досягнуть мети.

Бюджет і позиція Трампа

Гегсет також заявив про необхідність продовжувати відбудову американських збройних сил. За його словами, для ухвалення законопроєкту про бюджетну звірку на 2027 фінансовий рік, що стосується оборонного бюджету обсягом 350 млрд доларів, важливий кожен голос патріотично налаштованого члена Конгресу.

Міністр оборони поклав відповідальність за стан країни на колишнього президента Джо Байдена та свого попередника Ллойда Остіна. Трамп у середу, наступного дня після виборів, заявив журналістам, що не розглядає заміну Гегсета і вважає, що той добре виконує свою роботу. Водночас CBS News із посиланням на джерела повідомив, що президент запитував радників, чи має глава Пентагону залишитися на посаді.

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