Міністр оборони Тайваню заявив про двопартійну підтримку в Конгресі США — Channel NewsAsia

У Тайвані міністр оборони Веллінгтон Ку заявив, що Конгрес США й надалі підтримуватиме зміцнення обороноздатності острова після проміжних виборів, на яких демократи здобули контроль над обома палатами. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Підтримка в Конгресі

За словами Ку, підтримка Тайваню в американському Конгресі традиційно має двопартійний характер. Він сказав, що Тайбей продовжить контакти з членами Конгресу та підтримуватиме тісний зв’язок з американським військовим відомством, щоб пов’язані продажі озброєнь відбувалися за графіком.

Сполучені Штати є найважливішим міжнародним партнером Тайваню та постачальником зброї острову, хоча офіційних дипломатичних відносин між ними немає. Законодавство США зобов’язує Вашингтон надавати Тайваню засоби для самооборони.

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Відкладений пакет озброєнь

У грудні президент США Дональд Трамп схвалив продаж озброєнь Тайваню на 11 млрд доларів — найбільший такий продаж в історії. Водночас наступний пакет орієнтовною вартістю 14 млрд доларів залишається відкладеним.

Після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у травні Трамп назвав цей пакет корисним інструментом для торгу та заявив, що тримає його на паузі. Китай неодноразово вимагав припинити продаж американської зброї Тайваню, а уряд острова відкидає претензії Пекіна на суверенітет над ним.

Експерти, яких цитує Reuters, вважають, що позиція Вашингтона щодо Тайваню суттєво не зміниться, оскільки між демократами та республіканцями є значний консенсус у цьому питанні. Вони припускають, що відкладений пакет можуть реалізувати наступного року окремими частинами, але його загальна вартість приблизно не зміниться.

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