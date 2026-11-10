Міністр освіти Вальдітара закликав відкликати підручник історії — ANSA English

Міністр освіти Італії Джузеппе Вальдітара закликав видавництво Laterza відкликати підручник історії для старших класів Trame del Tempo 3. У виданні стверджується, що уряд прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні запроваджує заходи, які явно обмежують свободи.

Претензії до змісту підручника

Як повідомляє ANSA English, у підручнику також зазначено, що нинішній уряд уперше прийшов до влади через століття після Маршу на Рим і через 77 років після визволення від фашизму. Автори вважають, що партія Мелоні FdI успадкувала цю спадщину та підтримує тісний зв’язок зі своєю базою, яка відкрито називає себе фашистською.

Партія FdI подала парламентський запит щодо книжки. У тексті також сказано, що уряд Мелоні вирізняється запровадженням заходів, які явно обмежують свободи.

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Заява міністра

Вальдітара висловився за вилучення книжки під час зустрічі з учнями середньої школи імені Гоффредо Мамелі в Мілані. За його словами, зображення чинного уряду як такого, що депортує та виокремлює мігрантів, або як фашистського уряду не приносить користі нікому.

Міністр назвав твердження у підручнику тенденційними й цілком ненадійними. На його думку, видавництву варто відкликати текст, який він вважає науково неадекватним і таким, що створює ризик індоктринації учнів.

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