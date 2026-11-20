Міністр з питань зміни клімату Пакистану Мусадік Масуд Малік 20 листопада прибув до Нью-Делі, Індія, для участі в Цивілізаційному діалозі Шанхайської організації співробітництва. Як повідомляє Anadolu Agency, це перший візит пакистанського федерального міністра до Індії після чотириденного військового конфлікту між двома країнами у 2025 році.

Перший візит після конфлікту

Про прибуття Маліка Висока комісія Пакистану в Нью-Делі повідомила у дописі в соцмережі X. Попередній візит пакистанського посадовця такого рівня до Індії відбувся у 2023 році.

Поїздка міністра відбувається на тлі напружених відносин між Ісламабадом і Нью-Делі. Після торішнього конфлікту країни знизили рівень двосторонніх відносин.

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Цивілізаційний діалог ШОС

Індія проводить триденний Цивілізаційний діалог ШОС із п’ятниці до неділі. Очікується, що захід відкриє прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. У ньому беруть участь представники 10 держав-членів організації.

За інформацією індійського уряду, форум має на меті відзначити багату й взаємопов’язану цивілізаційну спадщину регіону, зміцнити контакти між людьми та сприяти міжкультурному діалогу й співпраці. ШОС заснували у 2001 році, а згодом до неї приєдналися Індія, Пакистан, Іран і Білорусь.

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