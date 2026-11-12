У Панамі міністр безпеки Франк Абрего заявив, що окремі поліцейські, тюремні охоронці та працівники пенітенціарної системи допомагають ув’язненим проносити до в’язниць заборонені предмети. Про це він сказав 12 листопада в західній провінції Чирикі, повідомляє The Rio Times.

Абрего ствердно відповів на запитання, чи допомагають затриманим поліцейські. Так само він відповів щодо тюремних охоронців і працівників пенітенціарної системи. За словами міністра, колишній очільник тюремної служби Чанан Сінгх лише озвучив очевидні речі.

Відставка керівника тюремної системи

Заява Абрего пролунала наступного дня після відставки Сінгха, який очолив пенітенціарну систему в липні. Це сталося після втечі 195 ув’язнених із в’язниці Ла-Хойїта 1 червня 2026 року.

Міністерство уряду Панами, якому підпорядковуються в’язниці, повідомило, що Сінгх залишив посаду з особистих причин. Його наступником назвали Фабіана Камарго. Водночас Сінгх пояснював відставку тим, що просив вивести поліцію з внутрішніх приміщень Ла-Хойїти, але не отримав конкретної відповіді від Абрего або директора поліції.

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За твердженням Сінгха, поліцейські залишалися у блоках в’язниці, зокрема в секторі C, де утримують 260 людей, і він не міг туди потрапити.

Позиція силових відомств

Абрего заявив, що поліція мала залишити в’язниці ще 18 років тому, оскільки її роль передбачалася як тимчасова. Однак, за його словами, пенітенціарна служба досі не перебрала повного контролю над установами, тому поліція заповнює цю прогалину.

Директор Національної поліції Хайме Фернандес назвав відставку Сінгха його особистим рішенням і заявив, що правоохоронці й надалі підтримуватимуть Міністерство уряду у в’язницях. Він також повідомив, що цього року поліція вилучила 265 супутникових інтернет-антен Starlink, тоді як торік їх було майже 40. Кількість вилученої зброї, за його словами, зросла приблизно з 50 до 109 одиниць.

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