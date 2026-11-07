Міністр Панч погодився відвідати Порт-Гедленд після критики — ABC News Australia

Міністр у справах аборигенів Західної Австралії Дон Панч погодився відвідати Порт-Гедленд після критики його позиції щодо кризи захисту дітей корінних народів. Дату візиту ще не визначили, повідомляє ABC News.

Панч заявив, що працює над цими викликами непублічно, проте наголосив: його відомство не має прямої відповідальності за житло, охорону здоров’я чи захист дітей. За його словами, добробут аборигенів є колективною відповідальністю урядового кабінету, тоді як його портфель охоплює управління земельними ресурсами, переговори щодо компенсацій у справах про права корінних народів на землю та охорону культурної спадщини.

Критика старійшин і опозиції

Старійшина народу каріярра Патрісія Мейсон закликала Панча піти у відставку. Вона заявила, що члени уряду перекладають відповідальність між міністерствами. Старійшина народу н’ямал Лінда Дуґібі також висловила занепокоєння майбутнім дітей корінних народів, які перебувають у прийомних сім’ях, та їхніх батьків.

Лідер опозиції Західної Австралії Бейзіл Земпілас заявив, що під час поїздки до регіону побачив громаду, яка потребує допомоги та лідерства. Він розкритикував прем’єра Роджера Кука за пізній візит до Порт-Гедленда, а Панча — за те, що той досі не приїздив до громади.

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Питання кількох відомств

Міністерка захисту дітей Джессіка Стойковскі вже призначила найстаршого фахівця штату з ведення справ для нагляду за розслідуваннями в Порт-Гедленді та направила туди додаткових працівників. Водночас ABC зазначає, що проблеми захисту дітей пов’язані також із житловими труднощами, бездомністю, проблемами зі здоров’ям і залежностями, пропусками навчання та домашнім насильством.

Частка дітей з числа аборигенних народів, які перебувають під опікою держави в Західній Австралії, приблизно у 19 разів вища, ніж серед неаборигенного населення. Щорічний звіт уряду штату щодо виконання програми Closing the Gap не зафіксував змін у сфері захисту дітей та показав погіршення показників розвитку дітей.

Панч у парламенті заявляв, що регулярно зустрічається з традиційними власниками земель і співпрацює з міністрами, чиї портфелі безпосередньо впливають на громади корінних народів, зокрема з міністеркою захисту дітей.

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