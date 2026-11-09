Міністр Папаставру: Греція не просила дозволу Туреччини для NAVTEX — Cyprus Mail

Міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру заявив, що Афіни не зверталися до Туреччини по дозвіл на видачу навігаційного попередження NAVTEX для запланованих досліджень морського дна між Критом і Кіпром. Роботи пов’язані з проєктом Great Sea Interconnector. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами Папаставру, Туреччина неодноразово вимагала, аби Греція отримала дозвіл на продовження проєкту, однак цього не сталося. Він наголосив, що дозвіл на видачу NAVTEX дала лише Греція, а інформація, яку Франція передала Туреччині, не була прямим чи непрямим запитом на дозвіл.

Франція поінформувала Анкару

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс підтвердив, що проєкт, за його словами, реалізується за планом. Він заявив, що дозвіл на проведення досліджень запитували лише у грецької та кіпрської влади.

Марінакіс також підтвердив, що Франція надіслала Анкарі дипломатичну ноту — note verbale. Це пов’язано з тим, що судно Abeille Marengo, яке має проводити дослідження, ходить під французьким прапором. Водночас речник зазначив, що це повідомлення не означає визнання турецьких претензій на морські райони, де плануються роботи.

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Реакція Туреччини

NAVTEX видали минулої п’ятниці. Після цього Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що французьке судно має провести незаконні морські наукові дослідження у зв’язку з несанкціонованим прокладанням кабелю на континентальному шельфі, який Туреччина вважає своїм. У відомстві також заявили, що Туреччина скасувала навігаційні попередження, видані Грецією та кіпрською владою.

Раніше глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявляв, що його країна не заперечуватиме проти досліджень між Критом і Кіпром за умови попереднього письмового повідомлення про ці плани.

Суперечка пов’язана з різними позиціями Афін і Анкари щодо морських зон між Критом та Кіпром. Греція й Республіка Кіпр посилаються на Конвенцію ООН з морського права та вважають, що острови мають право на повну виключну економічну зону. Туреччина, яка не є стороною цієї конвенції, дотримується іншої позиції.

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